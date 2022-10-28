«Нафтогаз» розраховує додатково видобувати близько 0,5 млн куб. м газу на добу на деокупованих територіях — Вітренко — Finance.ua
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«Нафтогаз» розраховує додатково видобувати близько 0,5 млн куб. м газу на добу на деокупованих територіях — Вітренко

Енергетика
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НАК «Нафтогаз України», який активно займається відновленням видобутку на деокупованих територіях, розраховує отримувати з відновлених свердловин додатково 0,5 млн куб. м газу на добу, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.
«Наразі „Нафтогаз“ відновлює видобуток газу на деокупованих територіях. Ми розраховуємо, що внаслідок повернення в експлуатацію свердловин та інших об’єктів газової інфраструктури Україна щодня додатково отримуватиме близько 500 тис. куб. м газу», — написав він у своєму Facebook у четвер.
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При цьому він зазначив, що деякі повернуті Україні об’єкти вже вийшли на показники, які мали до лютого 2022 року, інші ще в процесі підготовки до повноцінного функціонування.
Вітренко пояснив, що багато свердловин, інфраструктурних об’єктів та обладнання, що опинилися під контролем росіян або в зоні активних бойових дій, було пошкоджено, зруйновано або їхню діяльність довелося обмежити або повністю зупинити.
«Україна повертає своє. І ми вдячні ЗСУ, які героїчно звільнили від окупантів значну частину Харківської області, а також працівникам „Укргазвидобування“, які після розмінування територій розпочинають ремонтні роботи та запускають об’єкти в експлуатацію», — наголосив голова правління «Нафтогазу».
Водночас він зазначив, що компанія, розуміючи особливу важливість власного газу для України цього опалювального сезону, працює також над стабілізацією та збільшенням видобутку в інших регіонах України.
Як повідомлялося, раніше голова «Нафтогазу» зазначав, що компанія за результатами 9 місяців 2022 року скоротила видобуток лише на 2% на тлі скорочення цього показника у приватних компаній на 11%.
Водночас «Львівгазвидобування» розраховує на кінець 2022 року вийти на зростання видобутку орієнтовно на 2% порівняно з 2021 роком — 770 млн куб. м до 790 млн куб. м, у вересні зростання видобутку склало понад 4%.

Боріться — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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