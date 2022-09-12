Нафтогаз розпочинає новий арбітраж проти Газпрому — Finance.ua

Нафтогаз розпочинає новий арбітраж проти Газпрому Вчора 16:42 — Фондовий ринок

Нафтогаз розпочинає новий арбітраж проти Газпрому

НАК Нафтогаз України подала прохання про арбітраж проти російського газового монополіста Газпром до Міжнародного арбітражного суду.

Про це голова правління компанії Юрій Вітренко написав у Facebook.

Нафтогаз вимагає від російської газової компанії повністю розрахуватися за транзит газу за контрактом, що включає умову «качай або плати».

«Оскільки транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах „качай чи плати“, а росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода, ми вимагаємо від Газпрому розрахуватись у повному обсязі», — написав Вітренко.

Він наголосив, що Нафтогаз оцінює можливість заяви додаткових умов.

«Ми використовуємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусимо їх заплатити і цього разу», — заявив Вітренко.

Довідка Finance.ua:

про те, що Нафтогаз готується до арбітражу з Газпромом, повідомлялося ще в травні цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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