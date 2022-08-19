"Нафтогаз" придбає "Славутицьку ТЕС" — Finance.ua

"Нафтогаз" придбає "Славутицьку ТЕС" Вчора 11:45 — Фондовий ринок

Антимонопольний комітет України дозволив підприємству «Нафтогаз Біоенергія» («дочка» НАК «Нафтогаз України») придбати частку у статутному капіталі ТОВ «Славутицька ТЕС», яка перевищує 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Наразі на «Славутицькій ТЕС» триває будівництво та введення в експлуатацію когенераційної установки та котельні, що працюватимуть з використанням біомаси.

Після введення в експлуатацію ТЕС вироблятиме електроенергію і постачатиме теплову енергію в територіальних межах Славутича Київської області.

«Введення „Славутицької ТЕС“ в експлуатацію дасть змогу відмовитись від спалювання газу для виробництва енергії на користь відновлювальних джерел. Як наслідок, місцева енерго- та тепло- генерація буде незалежною від постачання газу та його вартості, що забезпечить посилення енергетичної безпеки України та покращить стан навколишнього середовища», — зазначили в АМКУ.

Зазначимо, що в Україні «зелена енергетика» опинилася на межі банкрутства. Сегмент відновлюваної енергетики потребує стабілізації, оскільки оплати за сонячну та вітряну електрогенерацію в країні недостатньо для покриття витрат станцій.

Крім того, деякі ТЕС зупиняються через бойові дії. Так, раніше через обстріл зупинила роботу Слов’янська ТЕС. Як зазначили у ПАТ «Донбасенерго», зроблено це було з метою збереження життя та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуації працівників та членів їхніх сімей.

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