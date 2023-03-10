«Нафтогаз» поліпшив пропозицію реструктуризації дефолтних євробондів — Finance.ua
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«Нафтогаз» поліпшив пропозицію реструктуризації дефолтних євробондів

Фондовий ринок
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«Нафтогаз» поліпшив пропозицію реструктуризації дефолтних євробондів
«Нафтогаз» поліпшив пропозицію реструктуризації дефолтних євробондів
«Нафтогаз» поліпшив пропозицію реструктуризації євробондів з погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт улітку.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Це випуск на $350 млн 2022-го і $500 млн 2026-го. По випуску 2024-го компанія домовилася про реструктуризацію раніше.
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Основні зміни торкнулися облігацій із погашенням у 2022 році.
Згідно з презентацією на сайті «Нафтогазу», пропонується підвищити відсоткову ставку щодо єврободна-2022 з дати схвалення пропозиції з 7,375% до 7,65% річних, а також 15 квітня разом із простроченими відсотками виплатити 5% основної суми боргу.
Водночас «Нафтогаз» з євробондів-2022 пропонує відстрочити виплату 50% основного боргу на два роки — до 19 липня 2024 року, решту 50% — до 19 липня 2025 року, тоді як у лютому він пропонував погасити весь випуск 19 липня 2024 року.
Щодо відстрочки погашення євробондів-2026 пропозиція залишилася незмінною: 50% — на рік, до 8 листопада 2027 року та ще 50% — до 8 листопада 2028 року.
Виплату відсотків за євробондами-2022, що належать на 19 січня 2023 року, 19 липня 2023 року та 19 січня 2024 року, пропонується перенести до 19 липня 2024 року. По євробондах-2026 з 8 листопада 2022 року, 8 травня 2023 року, 8 листопада 2023 року та 8 травня 2024 року — на 8 листопада 2024 року.
Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» готовий орієнтовно 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 року купон по євробондах-2022 й нараховані на нього відсотки, а за євробондами-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму в листопаді 2027 року та листопаді 2028-го, а не, як раніше, 100% у листопаді 2028-го.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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