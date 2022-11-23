"Нафтогаз" отримав 13 мільярдів на закупівлю газу в сховища — Finance.ua
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"Нафтогаз" отримав 13 мільярдів на закупівлю газу в сховища

Фондовий ринок
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"Нафтогаз" отримав 13 мільярдів на закупівлю газу в сховища
"Нафтогаз" отримав 13 мільярдів на закупівлю газу в сховища
Кабінет Міністрів у вівторок своїм рішенням передав «Нафтогазу» 12,7 млрд грн, спрямовані на закупівлю газу в сховища.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Ці кошти Україна раніше отримала від уряду Канади, а на засіданні у вівторок Кабмін затвердив порядок використання коштів держбюджету на закупівлю газу у 2022/23 роках.
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Крім того, зазначили в уряді, цього тижня Норвегія виділила Україні близько 200 млн євро для закупівлі газу. Напередодні цього на газові потреби Європейський банк реконструкції та розвитку також погодився надати 300 млн євро. Всі кошти згодом так само будуть передані НАК «Нафтогаз».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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