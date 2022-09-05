«Нафтогаз» минулого року виплатив 6 членам свого правління 500 млн гривень — Finance.ua
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«Нафтогаз» минулого року виплатив 6 членам свого правління 500 млн гривень

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Депутат Верховної Ради України від фракції «Батьківщина», перший заступник голови парламентського комітету з енергетики Олексій Кучеренко, коментуючи річний фінансовий звіт Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за 2021 рік, повідомив, що 6 членів правління компанії (Юрій Вітренко, Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Отто Ватерландер, Петрус ван Дріл, Ярослав Теклюк) отримали 500 млн гривень.
Про це народний депутат заявив в соціальній мережі Facebook.
«Данні з річного звіту «Нафтогазу» за 2021 рік. Нагадую — в березні 2020 року уряд уклав 4-річний контракт з Коболєвим. В травні 2021 року контракт було розірвано з причини збитковості «Нафтогазу». Сума компенсації Коболєву — 347,4 млн гривень.
Окремим рядком йдуть космічні компенсації за видатні заслуги панам Переломі, Ваттерландеру та іншим членам правління. Задаю просте питання — яке покарання мають понести урядовці та прем’єр особисто за невірне управлінське рішення ціною більше 500 млн грн?" — написав Кучеренко.
В серпні Кучеренко заявив, що через помилки Коболєва та теперішнього голови правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка бюджет України має витратити астрономічну суму в 4-6 млрд доларів на закупівлю природного газу для опалювального сезону.
Також нардеп зазначив, що винні в провалі програми збільшення видобутку газу 20/20 досі залишаються на керівних посадах в «Нафтогазі».
Нагадаємо, 28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів звільнив голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду колишнього виконуючого обов’язки міністра енергетики Юрія Вітренка.
За матеріалами:
Українські Новини
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