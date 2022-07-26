«Нафтогаз» має сьогодні здійснити виплати за єврооблігаціями або отримати відтермінування від їх власників — Finance.ua

«Нафтогаз» має сьогодні здійснити виплати за єврооблігаціями або отримати відтермінування від їх власників Вчора 12:38 — Фондовий ринок

У вівторок, 26 липня, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має здійснити виплати за єврооблігаціями або отримати відтермінування від їх власників.

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Розпорядження КМУ від 21 липня 2022 № 625-р установлює, що „Нафтогаз“, зокрема його посадові та інші вповноважені особи, зобов’язані вчиняти будь-які дії щодо виконання правочину щодо єврооблігацій Компанії після окремого погодження таких дій КМУ. Оскільки пропозиція щодо відтермінування виплат за єврооблігаціями, обумовлена позицією уряду направити ці кошти на імпорт газу, не підтримана держателями єврооблігацій, існуючі умови за єврооблігаціями зберігають силу, та відповідні виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані держателями облігацій 26 липня 2022 року (впродовж передбаченого документацією періоду для виправлення порушень)», — йдеться в повідомленні.

У своїх звернення до уряду НАК повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку «жорсткого дефолту», який настане, якщо уряд не погодить «Нафтогазу» виплату держателям облігацій.

При цьому вдень 25 липня «Нафтогаз» повідомив, що ще не отримав погодження уряду, і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат держателям облігацій.

В той же час, згідно з повідомленням, на виконання рішення уряду «Нафтогаз» готує новий проект угоди з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат, який у повній мірі відповідає вимогам Кабміну.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін визнав незадовільною роботу правління «Нафтогазу» щодо зміни кредитних умов єврооблігацій.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) НАК «Нафтогаз України» з «CCC» до «С» після того, як компанія запросила згоду на відтермінування обслуговування боргу за своїми єврооблігаціями, у тому числі із погашенням 19 липня 2022 року.

Зокрема агентство зазначає, що «Нафтогаз» просить відкласти виплати основної суми боргу і купона за своїми облігаціями на суму 335 млн доларів, що підлягає погашенню 19 липня 2022 року, до липня 2024 року.

У контексті цієї вимоги та слабкої ліквідності «Нафтогазу» Fitch вважає, що запит згоди було проведено, щоб уникнути дефолту.

У листопаді 2019 году НАК"Нафтогаз України" розмістила 7-річні єврооблігації на суму 500 млн доларів зі ставкою 7,625% річних.

Також у липні 2019 року «Нафтогаз» розмістив п’ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під ставку 7,125% річних і трирічні єврооблігації на 335 млн доларів під ставку 7,375% річних.

Компанія Kondor Finance займається випуском єврооблігацій «Нафтогазу».

НАК «Нафтогаз України» — провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, бурінням, транспортуванням і зберіганням нафти і газу, а також постачанням газу споживачам.

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