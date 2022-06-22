Нафтогаз із початку року збільшив виплати до бюджету більше ніж на третину — Finance.ua

Нафтогаз із початку року збільшив виплати до бюджету більше ніж на третину

Вчора 05:23 — Казна та Політика

Нафтогаз із початку року збільшив виплати до бюджету більше ніж на третину

У січні-травні 2022 року порівняно із аналогічним періодом 2021 року НАК "Нафтогаз України збільшила виплати до державного бюджету (без урахування дивідендів) на 34,3% до 47 млрд грн.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на пресконференції.

«За результатами п’яти місяців цього року ми під час війни збільшили надходження до державного бюджету на 34,3%, якщо порівняти з минулим роком», — сказав Вітренко.

За даними презентації, за п’ять місяців Нафтогаз сплатив до бюджету 47 млрд грн. Вітренко зауважив, що це становить третину надходжень до державної скарбниці.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів зобов’язав НАК «Нафтогаз України» спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету за 2021 рік 95% отриманого прибутку — 12,399 млрд грн.

У 2021 році чистий прибуток Групи Нафтогаз становив 12,1 млрд грн, тоді як 2020 рік група закінчила зі збитком понад 19 млрд грн.

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