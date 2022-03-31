Нафтогаз авансом сплатив у бюджет 2,3 мільярда дивідендів за 2021 рік — Finance.ua

Нафтогаз авансом сплатив у бюджет 2,3 мільярда дивідендів за 2021 рік

Вчора 10:27 — Фондовий ринок

Нафтогаз авансом сплатив у бюджет 2,3 мільярда дивідендів за 2021 рік

НАК «Нафтогаз України» наприкінці березня 2022 року авансом перерахувала в державний бюджет 2,3 млрд грн. дивідендів за 2021 рік.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Це зробили у відповідності до розпорядження Кабінету міністрів України від 25 березня 2022 р. № 244-р. Ця сума становить 95% від обсягу чистого прибутку, попередньо розрахованого за результатами фінансово-господарської діяльності компанії у 2021 році.

«Нафтогаз вчасно виконав рішення уряду», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

"Відповідний показник чистого прибутку містився у фінансовому плані компанії, затвердженому наглядовою радою та КМУ. Таким чином, перерахувавши у держбюджет 95% від планового прибутку, компанія також фактично виконала ключовий показник фінансового плану, який Нафтогазу встановив уряд на 2021 рік.

Наразі продовжуються аудиторські процедури, які необхідні для випуску фінальної звітності за 2021 рік, але через воєнні дії неможливо точно спрогнозувати, коли вона буде випущена", — пояснюють в компанії.

Загалом від початку війни група Нафтогаз сплатила до бюджету 12,3 млрд грн.

До кінця поточного місяця заплановано сплатити ще 3,2 млрд грн. Тобто загальна сума складе 15,5 млрд грн, додають в Нафтогазі.

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