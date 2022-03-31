Нафтогаз авансом сплатив у бюджет 2,3 мільярда дивідендів за 2021 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Нафтогаз авансом сплатив у бюджет 2,3 мільярда дивідендів за 2021 рік

Вчора 10:27Фондовий ринок
142
Нафтогаз авансом сплатив у бюджет 2,3 мільярда дивідендів за 2021 рікНафтогаз авансом сплатив у бюджет 2,3 мільярда дивідендів за 2021 рік
НАК «Нафтогаз України» наприкінці березня 2022 року авансом перерахувала в державний бюджет 2,3 млрд грн. дивідендів за 2021 рік.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Це зробили у відповідності до розпорядження Кабінету міністрів України від 25 березня 2022 р. № 244-р. Ця сума становить 95% від обсягу чистого прибутку, попередньо розрахованого за результатами фінансово-господарської діяльності компанії у 2021 році.
«Нафтогаз вчасно виконав рішення уряду», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
"Відповідний показник чистого прибутку містився у фінансовому плані компанії, затвердженому наглядовою радою та КМУ. Таким чином, перерахувавши у держбюджет 95% від планового прибутку, компанія також фактично виконала ключовий показник фінансового плану, який Нафтогазу встановив уряд на 2021 рік.
Наразі продовжуються аудиторські процедури, які необхідні для випуску фінальної звітності за 2021 рік, але через воєнні дії неможливо точно спрогнозувати, коли вона буде випущена", — пояснюють в компанії.
Загалом від початку війни група Нафтогаз сплатила до бюджету 12,3 млрд грн.
До кінця поточного місяця заплановано сплатити ще 3,2 млрд грн. Тобто загальна сума складе 15,5 млрд грн, додають в Нафтогазі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.