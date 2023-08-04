Нафта завершує зростанням шостий тиждень поспіль — Finance.ua

Нафта завершує зростанням шостий тиждень поспіль Сьогодні 20:35 — Енергетика

У п’ятницю, 4 серпня, ціни на нафту зростають другий день поспіль. Загалом ціни підвищуються шість тижнів поспіль після того, як Саудівська Аравія та росія оголосили про скорочення видобутку.

Про це повідомляє Reuters

Як змінились ціни

Жовтневі ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 2 центи до 85,16 долара за барель до 06:09 за Гринвічем.

Ціна вересневої нафти West Texas Intermediate у США зросла на 9 центів, або 0,1%, до 81,64 долара.

«Обидва контрольні показники на шляху до шостого тижня зростання, що є найдовшою смугою щотижневого зростання цього року. За останні шість тижнів Brent подорожчала на 15,4%, а WTI — на 18,2%», — йдеться в повідомленні.

Що вплинуло на ціни

Саудівська Аравія в четвер продовжила добровільне скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу до кінця вересня. Крім цього, Росія скоротить експорт нафти на 300 тисяч барелів на добу у вересні.

Джерела агентства зазначають, що Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ навряд чи змінить загальні скорочення видобутку нафти на своєму засіданні в п’ятницю. Але продовження скорочень Саудівською Аравією та коментарі Росії перед зустріччю ОПЕК+ викликали занепокоєння щодо пропозиції, підтримуючи ціни.

Натомість останні дані США, які свідчать про напруженість ринків праці та уповільнення сектора послуг, викликали деякі занепокоєння, що уповільнення економіки стримає попит на нафту та знизить ціни, навіть за умови скорочення пропозиції.

Економічна Правда За матеріалами:

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