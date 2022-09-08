Нафта подешевшала до 7-місячного мінімуму — Finance.ua

Нафта подешевшала до 7-місячного мінімуму Вчора 09:45 — Енергетика

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді в середу під час торгів знизилися в ціні до 91,50 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 10:34, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,43%.

При цьому ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до $85,49 за барель, втративши 1,60%.

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у середу до 7-місячного мінімуму — найнижчого рівня відтоді, як росія вторглася в Україну, на тлі того, як COVID-19 стримує найбільшого імпортера нафти Китай, а очікування на подальше підвищення відсоткових ставок викликали побоювання щодо глобальної економічної рецесії та зниження попиту на паливо, зазначає Reuters.

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