Нафта починає тиждень зі зниження на тлі COVID-обмежень у Китаї і можливих підвищень ставок — Finance.ua
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Нафта починає тиждень зі зниження на тлі COVID-обмежень у Китаї і можливих підвищень ставок

Енергетика
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Ціни на нафту впали у понеділок через те, що прогноз глобального попиту на паливо затьмарений обмеженнями, пов’язаними з COVID-19 у Китаї, і можливістю подальшого підвищення процентних ставок у США та Європі.
Про це пише Reuters.
Як змінились ціни
Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,28 долара, або на 1,4%, до 91,56 долара за барель до 03:30 GMT після того, як у п’ятницю піднялися на 4,1%.
Американська нафта West Texas Intermediate впала на 1,34 долара, до 85,45 долара за барель, або на 1,5%, після зростання на 3,9% на попередній сесії.
Причини падіння цін
"Ціни незначно змінилися минулого тижня, оскільки прибуток від номінального скорочення поставок групою, відомою як ОПЕК+, було зведено нанівець триваючими блокуваннями в Китаї, найбільшому світовому імпортері сирої нафти.
Цього року попит на нафту в Китаї може скоротитися вперше за два десятиліття, оскільки політика Пекіна щодо нульової боротьби з COVID-19 змушує людей залишатися вдома під час свят і зменшує споживання палива", — пише агентство.
«Загальний негатив, здається, переважує позитив», — сказав ринковий стратег IG Джун Ронг Єп, додавши, що ціни на нафту Brent можуть досягти 85 доларів.
Тим часом Європейський центральний банк і Федеральна резервна система готові підвищити процентні ставки для боротьби з інфляцією, яка може підвищити вартість долара США по відношенню до інших валют і зробити номіновану в доларах нафту дорожчою для інвесторів, підкреслює Reuters.
«Занепокоєння щодо попиту було зосереджено на впливі підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією та політиці Китаю щодо нульового поширення COVID-19», — написав аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.
Тим не менш, світові ціни на нафту можуть відновитися до кінця року — очікується, що пропозиція ще більше скоротиться, коли 5 грудня набуде чинності ембарго ЄС на російську нафту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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