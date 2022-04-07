Нафта і золото: На користь держави передали заарештованого майна на понад $1 млн — Finance.ua
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Нафта і золото: На користь держави передали заарештованого майна на понад $1 млн

Вчора 16:43Казна та Політика
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За рішеннями судів на користь держави щодня передається майно, заарештоване у межах розслідування кримінальних справ.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Відповідно до судових рішень держава вже отримала:
  • вироби із золота та гроші майже на 1 млн доларів,
  • понад 400 тонн нафтопродуктів,
  • 112 військових наметів,
  • 118 засобів індивідуального захисту,
  • 24 тепловізори та оптичні прилади,
  • 21 спеціальний санітарний автомобіль,
  • 21 вантажний та легковий автомобілі,
  • приблизно 60 тисяч набоїв до стрілецької зброї та інші засоби ураження.
Нафта і золото: На користь держави передали заарештованого майна на понад $1 млн
Крім того, в одному з кримінальних проваджень ДБР щодо службової недбалості Державної податкової служби України слідчий суддя скасував арешт на придбання 34,1 тисячі військових облігацій на загальну суму 34,1 млн гривень.
Ці кошти вже перерахували на придбання цінних паперів внутрішньої державної позики «Військових облігацій».
Скасовано також арешт понад 650 тисяч євро, які мали російське походження — їх перерахували на рахунок Збройних сил України.
Також на підтримку Збройних сил України перерахували понад 1,2 млн гривень арештованих коштів та понад 1 млн гривень сплаченої стороною захисту застави.
За матеріалами: Finance.ua
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