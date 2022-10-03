Нафта дорожчає на тлі новин про ймовірне скорочення видобутку ОПЕК+ — Finance.ua
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Нафта дорожчає на тлі новин про ймовірне скорочення видобутку ОПЕК+

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Ціни на нафту підскочили більш ніж на 3% на ранніх торгах в Азії в понеділок, оскільки ОПЕК+ розглядає можливість скорочення видобутку більш ніж на 1 мільйон барелів на день для найбільшого скорочення з часів пандемії, намагаючись підтримати ринок.
Про це пише Reuters.
Як змінились ціни
Ф’ючерси на нафту марки Brent відновилися на 2,51 долара, або на 3%, до 87,65 долара за барель до 02:06 GMT після того, як у п’ятницю впали на 0,6%.
Американська нафта West Texas Intermediate також зросла на 3%, або на 2,39 долара, до 81,88 долара за барель після падіння під час попередньої сесії на 2,1%.
Причини зміни цін
Ціни на нафту падали чотири місяці поспіль з червня, оскільки блокування через COVID-19 у найбільшому споживачі енергії Китаї вдарило попитом, а підвищення процентних ставок і різке зростання долара США негативно впливали на світові фінансові ринки.
Щоб підтримати ціни, Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, розглядають можливість скорочення видобутку більш ніж на 1 мільйон барелів на добу перед зустріччю в середу, повідомили Reuters джерела в ОПЕК+.
Ящо буде досягнуто згоди, це буде друге місячне скорочення для групи після скорочення видобутку на 100 000 барелів на добу минулого місяця.
«Будь-що, що менше ніж 500 000 барелів на день, буде відхилено ринком. Таким чином, ми бачимо значні шанси на скорочення до 1 мільйона барелів на день», — заявили аналітики ANZ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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