Нафта дорожчає через побоювання щодо пропозиції, але попит у Китаї відновлюється — Finance.ua
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Нафта дорожчає через побоювання щодо пропозиції, але попит у Китаї відновлюється

Енергетика
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Ціни на нафту зросли після того, як керівники галузі висловили занепокоєння з приводу обмеженості вільних потужностей на ринку і невизначеності щодо російських поставок, в той час як попит з боку Китаю відновлюється.
Про це пише Reuters.
Як змінились ціни
Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 24 центи, або на 0,28%, до 86,42 долара за барель до 04:05 за Гринвічем після того, як в понеділок ціна зросла на 0,4%.
Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $80,69 за барель, що на 23 центи, або 0,29% більше, ніж на попередній сесії, коли вона зросла на 1%.
Причини зростання цін
Ціни на нафту марки Brent зростають шосту сесію поспіль, що є найдовшим періодом зростання з травня 2022 року, завдяки надіям на відновлення попиту в Китаї і нарощуванню нових нафтопереробних потужностей в Азії і на Близькому Сході, що дозволяє переробляти більше нафти.
«Побоювання щодо пропозиції, які сприяли зростанню цін на нафту протягом ночі, ймовірно, були викликані коментарем генерального директора Chevron про те, що на нафтових ринках «не так багато можливостей для коливань», — зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.
За матеріалами:
Економічна Правда
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