Нафта дорожчає через падіння видобутку у росії — Finance.ua

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,6% до 105,23 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту WTI піднялися на 0,6%, до 101,20 долара за барель. Обидва контракти зросли на понад 6% на попередній сесії.
«Президент росії володимир путін заявив, що мирні переговори з Україною „зайшли в глухий кут“, і водночас припустив, що семитижневе вторгнення буде продовжено. Це підвищує ризик збереження перебоїв з поставками на ринку нафти», — зазначають нафтові аналітики.
Останні дані показали, що видобуток нафти та газового конденсату в Росії в понеділок впав нижче 10 млн барелів на добу, найнижчого рівня з липня 2020 року, оскільки санкції, запроваджені багатьма країнами після вторгнення росії в Україну, та логістичні обмеження перешкоджають торгівлі.
Міністр енергетики росії Микола Шульгінов заявив, що країна готова продавати нафту і нафтопродукти «дружнім країнам у будь-якому ціновому діапазоні», додавши, що москва зосереджена на забезпеченні продовження функціонування нафтової галузі.
Тим часом повідомлення про часткове ослаблення деяких жорстких обмежень, введених у Китаї через COVID-19, допомогли розпалити бичачі настрої у деяких учасників ринку цього тижня.