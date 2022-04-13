Нафта дорожчає через падіння видобутку у росії — Finance.ua

Нафта дорожчає через падіння видобутку у росії

Вчора 10:49 — Енергетика

Ціни на нафту зросли в середу, 13 квітня, через побоювання, що зниження видобутку через санкції щодо росії, другого за величиною експортера нафти у світі, скоротить постачання.

Про це повідомляє Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,6% до 105,23 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту WTI піднялися на 0,6%, до 101,20 долара за барель. Обидва контракти зросли на понад 6% на попередній сесії.

«Президент росії володимир путін заявив, що мирні переговори з Україною „зайшли в глухий кут“, і водночас припустив, що семитижневе вторгнення буде продовжено. Це підвищує ризик збереження перебоїв з поставками на ринку нафти», — зазначають нафтові аналітики.

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Останні дані показали, що видобуток нафти та газового конденсату в Росії в понеділок впав нижче 10 млн барелів на добу, найнижчого рівня з липня 2020 року, оскільки санкції, запроваджені багатьма країнами після вторгнення росії в Україну, та логістичні обмеження перешкоджають торгівлі.

Міністр енергетики росії Микола Шульгінов заявив, що країна готова продавати нафту і нафтопродукти «дружнім країнам у будь-якому ціновому діапазоні», додавши, що москва зосереджена на забезпеченні продовження функціонування нафтової галузі.

Тим часом повідомлення про часткове ослаблення деяких жорстких обмежень, введених у Китаї через COVID-19, допомогли розпалити бичачі настрої у деяких учасників ринку цього тижня.

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