Нафта дешевшає після заяви глави МВФ з приводу світової рецесії — Finance.ua

Нафта дешевшає після заяви глави МВФ з приводу світової рецесії

Вчора 10:47 — Енергетика

Нафта дешевшає після заяви глави МВФ з приводу світової рецесії

Ціни на нафту впали у вівторок, 24 травня. Побоювання з приводу можливої рецесії переважили очікування обмеженої глобальної пропозиції і зростання попиту на паливо у зв’язку з літнім автомобільним сезоном в США.

Про це повідомляє Reuters

Липневі ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,5% до 112,81 доларів за барель, ф’ючерси на нафту марки WTI впали на 0,5%, до 109,74 доларів за барель.

Численні загрози світовій економіці перевершили побоювання присутніх на щорічному економічному саміті в Давосі. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує рецесії у великих економіках, але не може її виключити.

На питання на Всесвітньому економічному форумі, чи очікує вона рецесії, Георгієва відповіла: «Ні, не зараз. Це не означає, що про це не може бути й мови».

За її словами, глобальні економічні перспективи погіршилися протягом місяця після того, як МВФ знизив прогноз зростання на 2022 рік через війну проти України, уповільнення зростання в Китаї і стрибків світових цін, особливо на продукти харчування.

Втрати були обмежені очікуваннями збереження високого попиту на бензин.

Ембарго на імпорт російської нафти, ймовірно, буде погоджено Європейським союзом «протягом декількох днів». При цьому москва заявила, що її економічні зв’язки з Китаєм ростуть після того, як Захід опинився в ізоляції через вторгнення в Україну.

Світ зіткнувся з кризою постачання нафти, і більшість компаній бояться інвестувати в цей сектор, оскільки вони стикаються з проблемами зеленої енергії, сказав глава Saudi Aramco, додавши, що він не може розширювати виробничі потужності швидше, ніж обіцяв.

Нагадаємо, у квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 році — на 0,2 п.п. до 3,6%. Як заявили в МВФ, війна росії проти України викличе «сейсмічні хвилі» у всьому світі.

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