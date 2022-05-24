Нафта дешевшає після заяви глави МВФ з приводу світової рецесії — Finance.ua
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Нафта дешевшає після заяви глави МВФ з приводу світової рецесії

Вчора 10:47Енергетика
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Нафта дешевшає після заяви глави МВФ з приводу світової рецесіїНафта дешевшає після заяви глави МВФ з приводу світової рецесії
Ціни на нафту впали у вівторок, 24 травня. Побоювання з приводу можливої рецесії переважили очікування обмеженої глобальної пропозиції і зростання попиту на паливо у зв’язку з літнім автомобільним сезоном в США.
Про це повідомляє Reuters.
Липневі ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,5% до 112,81 доларів за барель, ф’ючерси на нафту марки WTI впали на 0,5%, до 109,74 доларів за барель.
Численні загрози світовій економіці перевершили побоювання присутніх на щорічному економічному саміті в Давосі. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує рецесії у великих економіках, але не може її виключити.
На питання на Всесвітньому економічному форумі, чи очікує вона рецесії, Георгієва відповіла: «Ні, не зараз. Це не означає, що про це не може бути й мови».
За її словами, глобальні економічні перспективи погіршилися протягом місяця після того, як МВФ знизив прогноз зростання на 2022 рік через війну проти України, уповільнення зростання в Китаї і стрибків світових цін, особливо на продукти харчування.
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Втрати були обмежені очікуваннями збереження високого попиту на бензин.
Ембарго на імпорт російської нафти, ймовірно, буде погоджено Європейським союзом «протягом декількох днів». При цьому москва заявила, що її економічні зв’язки з Китаєм ростуть після того, як Захід опинився в ізоляції через вторгнення в Україну.
Світ зіткнувся з кризою постачання нафти, і більшість компаній бояться інвестувати в цей сектор, оскільки вони стикаються з проблемами зеленої енергії, сказав глава Saudi Aramco, додавши, що він не може розширювати виробничі потужності швидше, ніж обіцяв.
Нагадаємо, у квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 році — на 0,2 п.п. до 3,6%. Як заявили в МВФ, війна росії проти України викличе «сейсмічні хвилі» у всьому світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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