Нафта дешевшає, незважаючи на очікування ембарго ЄС на поставки з росії — Finance.ua

Нафта дешевшає, незважаючи на очікування ембарго ЄС на поставки з росії

Вчора 20:18 — Енергетика

Ціни на нафту 2 травня впали на торгах, оскільки негативні очікування щодо сповільнення економічного зростання в Китаї переважають побоювання щодо потенційних перебоїв із постачаннями сировини через можливу заборону ЄС російської нафти.

Про це повідомляє Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали 0,6%, до $106,43 за барель, як і ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) — до $103,99 за барель. Ринки у Японії, Індії та Південно-Східній Азії були закриті в понеділок у зв’язку зі святковими днями.

Як зазначається, ціни впали після того, як Китай опублікував у суботу дані, які засвідчують, що виробнича активність економіки КНР, другої за величиною у світі, скорочується другий місяць поспіль до найнижчого з лютого 2020 року рівня через локдауни, пов’язані із спалахом захворюваності на COVID-19.

«Уповільнення до такої міри, коли Китай уже потерпає від спаду на ринку нерухомості і турбується про своє (донедавна — ред.) посилене регулювання, потенційно є серйозною проблемою для товарних ринків та світової економіки», — вважає аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Тобін Горі.

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