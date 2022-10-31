Нафта дешевшає через COVID-обмеження в Китаї — Finance.ua
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Нафта дешевшає через COVID-обмеження в Китаї

Енергетика
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Ціни на нафту впали на понад 1 долар у понеділок після слабших, ніж очікувалося, даних щодо виробничої активності в Китаї, а також через побоювання, що розширення обмежень для боротьби з COVID-19 скоротить попит, пише Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,10 дол. (1,2%) до 94,67 дол. за барель станом 07:10 за Гринвічем.
Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) коштувала 86,83 дол. за барель. Це на 1,07 дол., або на 1,2% дешевше, після зниження на 1,3% в п’ятницю, 28 жовтня.
Активність заводів у Китаї — найбільшому світовому імпортеру нафти — у жовтні несподівано впала, що було викликано пом’якшенням світового попиту та суворими обмеженнями для боротьби з COVID-19, які вдарили по виробництву.
Імпорт сирої нафти в Китай за перші три квартали року впав на 4,3% порівняно з аналогічним періодом 2021-го.
Додатковий ризик для попиту на нафту походить від Європи, оскільки на континенті, відповідно до прогнозів аналітиків, цієї зими, найімовірніше, почнеться рецесія.
Згідно з опитуванням S&P Global, Єврозона, ймовірно, входить у рецесію, адже її ділова активність у жовтні скоротилася найшвидше за майже два роки, оскільки зростання вартості життя змушує споживачів бути обережними та знижує попит.
За матеріалами:
reuters.com
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