Нафта дешевшає через COVID-обмеження в Китаї — Finance.ua

Нафта дешевшає через COVID-обмеження в Китаї Вчора 11:16 — Енергетика

Ціни на нафту впали на понад 1 долар у понеділок після слабших, ніж очікувалося, даних щодо виробничої активності в Китаї, а також через побоювання, що розширення обмежень для боротьби з COVID-19 скоротить попит, пише Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,10 дол. (1,2%) до 94,67 дол. за барель станом 07:10 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) коштувала 86,83 дол. за барель. Це на 1,07 дол., або на 1,2% дешевше, після зниження на 1,3% в п’ятницю, 28 жовтня.

Активність заводів у Китаї — найбільшому світовому імпортеру нафти — у жовтні несподівано впала, що було викликано пом’якшенням світового попиту та суворими обмеженнями для боротьби з COVID-19, які вдарили по виробництву.

Імпорт сирої нафти в Китай за перші три квартали року впав на 4,3% порівняно з аналогічним періодом 2021-го.

Додатковий ризик для попиту на нафту походить від Європи, оскільки на континенті, відповідно до прогнозів аналітиків, цієї зими, найімовірніше, почнеться рецесія.

Згідно з опитуванням S&P Global, Єврозона, ймовірно, входить у рецесію, адже її ділова активність у жовтні скоротилася найшвидше за майже два роки, оскільки зростання вартості життя змушує споживачів бути обережними та знижує попит.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.