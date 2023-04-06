Надлишок чипів може обвалити квартальний прибуток Samsung до 14-річного мінімуму — Finance.ua
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Надлишок чипів може обвалити квартальний прибуток Samsung до 14-річного мінімуму

Фондовий ринок
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Надлишок чипів може обвалити квартальний прибуток Samsung до 14-річного мінімуму
Надлишок чипів може обвалити квартальний прибуток Samsung до 14-річного мінімуму
Прибуток Samsung Electronics Co. Ltd у першому кварталі, як очікується, впаде на 92%, до найнижчого рівня за будь-який квартал за 14 років.
Про це пише Reuters.
Це пов’язано з надлишком чипів і тим, що покупці, такі як центри обробки даних та виробники компʼютерів, уповільнили закупівлі на тлі глобального економічного спаду.
Очікується, що випуск нового флагманського смартфона Samsung підтримає прибуток від мобільних пристроїв, але підрозділ з виробництва мікросхем, ймовірно, повідомить про квартальні збитки в розмірі понад 3 трлн вон ($2,3 млрд), оскільки ціни на мікросхеми памʼяті впали, а вартість запасів скоротилася, кажуть аналітики.
Samsung є найбільшим у світі виробником мікросхем памʼяті, телевізорів та смартфонів станом на 2022 рік, і очікується, що він днями оголосить попередні результати за перший квартал.
Операційний прибуток, ймовірно, впав до 1,08 трлн вон у кварталі, що закінчився 31 березня, згідно з оцінкою Refinitiv, проведеною 27 аналітиками. Це найнижчий показник порівняно з 590 млрд вон прибутку в першому кварталі 2009 року.
Згідно з даними TrendForce, ціни на мікросхеми памʼяті DRAM, що широко використовуються в смартфонах, ПК і серверах, за квартал впали приблизно на 20%, у той час як ціни на мікросхеми флеш-памʼяті NAND, що використовуються для зберігання даних, впали приблизно на 10–15%.
Клієнти, у тому числі оператори центрів обробки даних, виробники смартфонів і персональних компʼютерів, утримуються від купівлі нових чипів, оскільки споживчий попит на технічні пристрої залишається млявим через інфляцію.
В результаті конкуренти Micron Technology та SK Hynix скоротили інвестиційні плани, очікуючи, що спад виробництва чипів триватиме як мінімум до другої половини 2023 року. Samsung, навпаки, поки що не змінив свої інвестиційні плани. Аналітики кажуть, що технологічний гігант використовує можливість збільшити свою частку ринку порівняно з конкурентами, щоб скористатися можливим відновленням попиту.
Операційний прибуток мобільного бізнесу Samsung, ймовірно, впав на 9%, до 3,46 трлн вон, у першому кварталі, показали середні оцінки семи аналітиків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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