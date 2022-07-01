Надходження з-за кордону зросли: скільки трудові мігранти перевели в Україну — Finance.ua

Надходження з-за кордону зросли: скільки трудові мігранти перевели в Україну Вчора 15:13 — Валюта

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2022 року склав 1,162 млрд доларів.

Про це повідомляє Національний банк України.

Ця сума на 3% більше, ніж у травні минулого року (1,128 млрд доларів) і на 14,9% більше, ніж у квітні поточного року (1,011 млрд доларів).

Всього, за даними НБУ, за січень-травень 2022 року в Україну надійшло 5, 236 млрд доларів, що на 7,9% менше, ніж роком раніше (5,684 млрд доларів).

Відзначити, трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну на 2022 рік з 15,0 до 16,2 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищено з 15,7 до 17 млрд доларів.

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