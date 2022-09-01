Надходження скорочуються: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року — Finance.ua

Надходження скорочуються: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року Вчора 11:47 — Особисті фінанси

Надходження скорочуються: скільки грошей трудові мігранти переказали в Україну з початку року

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за липень 2022 року склав 1,163 млрд доларів. Це на 1,2% менше, ніж роком раніше (1,177 млрд доларів).

Про це свідчать Національного банку України.

Загалом, за даними НБУ, за січень-липень 2022 року в Україну надійшло 7,606 млрд доларів, що на 5,7% менше, ніж роком раніше (8,069 млрд доларів).

Зазначається, що трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).

Національний банк України в липні погіршив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2022 році з 16,2 млрд доларів до 12,6 млрд доларів. На 2023 рік прогноз знижено з 17,0 млрд доларів до 13,1 млрд доларів. У 2024 році очікується 13,6 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

у «Новій пошті» пояснили, як українці можуть отримувати гроші, які їм відправили з-за кордону. Компанія надала детальну інструкцію;

у Польщі провели опитування серед працевлаштованих українців — 74,5% надсилають кошти своїм родичам в Україну, із них 35,4% респондентів надсилають на батьківщину більш ніж половину заробітку, а 39,1% — менше половини.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.