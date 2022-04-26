Надходження коштів до банків в ФГВФО протягом березня 2022 року перевищили 1,5 млрд грн — Finance.ua

Надходження коштів до банків в ФГВФО протягом березня 2022 року перевищили 1,5 млрд грн

У березні 2022 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 1 510,7 млн грн. Найбільше коштів надійшло від погашення цінних паперів — 1 505,8 млн грн (АТ «МР БАНК»).

Про це повідомили в фонді.

Від погашення кредитів банки отримали 3,7 млн грн (АТ АКБ «АРКАДА» — 2,2 млн грн, АТ «МР БАНК» — 1,5 млн грн), від продажу майна — 1,2 млн грн (АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» — 0,8 млн грн, АТ АКБ «АРКАДА» — 0,4 млн грн).

Загалом за січень-березень 2022 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду склали 1 619,7 млн грн, з яких 1 505,8 млн грн надійшло від погашення цінних паперів, 66,3 млн грн — від реалізації майна, 47,1 млн грн — від погашення кредитів, 0,6 млн грн — від оренди майна.

З метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України Фонд запровадив Кредитні канікули для позичальників банків, що ліквідуються. Водночас, Фонд звертається з проханням до позичальників, за наявності фінансової можливості, продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження. Окремо Фонд відзначає високий рівень кредитної дисципліни фізичних осіб — позичальників АТ АКБ «АРКАДА», які продовжують виконувати свої зобов’язання за кредитами.

Звертаємо увагу позичальників АТ «МР БАНК» та ПАТ «Промінвестбанк», що їх зобов’язання перед банками не скасовуються — усі кошти, які вони будуть сплачувати у погашення своїх боргових зобов’язань, як це передбачається законодавством, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів цих установ (фізичних осіб понад гарантовану суму та українського бізнесу), а також держави.

Крім того, Фонд нагадує орендарям нерухомого майна банків, що ліквідуються, про порядок внесення орендної плати за користування нерухомістю, а також про її повернення банку-орендодавцю у разі закінчення терміну дії договору оренди чи припинення використання орендованого майна.

Нагадуємо, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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