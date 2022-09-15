Надходження банків-банкрутів перевищили 2 млрд грн — Finance.ua

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Надходження банків-банкрутів перевищили 2 млрд грн

Казна та Політика
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Надходження банків-банкрутів перевищили 2 млрд грн
Надходження банків-банкрутів перевищили 2 млрд грн
Упродовж січня-серпня 2022 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 2,04 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Зазначається, що із загальної суми 1,5 млрд грн надійшло від погашення цінних паперів, 326,4 — від погашення кредитів, 194 млн грн — від реалізації майна, 22,1 млн грн — від оренди майна.
Зокрема, у серпні сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом, склала 148,3 млн грн.
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Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 128,6 млн грн. Уся сума отримана від продажу активів Промінвестбанку. Від погашення кредитів до банків надійшло 14,1 млн грн, з яких, зокрема, 10,1 млн грн — Мегабанк, 2,8 млн грн — банк «Аркада», 1 млн грн — «Преміум». Ще 5,6 млн грн — це кошти, які банки отримали від оренди майна.
У Фонді нагадали, що в червні був відновлений призупинений через закриття реєстрів продаж активів банків.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку «Січ» з ринку.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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