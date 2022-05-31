Надбавки за віком. Наскільки збільшились доплати до пенсії та коли їх починають нараховувати — Finance.ua

Надбавки за віком. Наскільки збільшились доплати до пенсії та коли їх починають нараховувати

Вчора 13:05 — Особисті фінанси

Надбавки за віком. Наскільки збільшились доплати до пенсії та коли їх починають нараховувати

Особам, які досягли 80 років, з 1 квітня 2020 року встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень.

Про це пише «На пенсії».

Встановлення щомісячної компенсації громадянам віком від 75 до 80 років у розмірі до 400 гривень передбачено Постановою Кабінету Міністрів «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та надалі» № 849 від 16 вересня 2020 року (із змінами від 22.00). 2021). Всім, хто досяг 75 років, таку надбавку почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року.

Особам, які досягли 75 років після зазначеної дати, надбавка встановлюється з дня досягнення ними такого віку.

Особам, які досягли 80 років, з 1 квітня 2020 року встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень. В обох випадках обмеження стосується тих, у кого загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні, — розмір середньої заробітної плати в Україні, що застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік.

З 1 березня поточного року вікові надбавки були проіндексовані на 14%:

громадяни віком від 80 років отримують виплату у розмірі 579 гривень;

громадяни у віці від 75 до 80 років — у розмірі 456 гривень.

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