Надбавки за віком. Наскільки збільшились доплати до пенсії та коли їх починають нараховувати — Finance.ua

Встановлення щомісячної компенсації громадянам віком від 75 до 80 років у розмірі до 400 гривень передбачено Постановою Кабінету Міністрів «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та надалі» № 849 від 16 вересня 2020 року (із змінами від 22.00). 2021). Всім, хто досяг 75 років, таку надбавку почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року.
Особам, які досягли 80 років, з 1 квітня 2020 року встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень. В обох випадках обмеження стосується тих, у кого загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні, — розмір середньої заробітної плати в Україні, що застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік.
З 1 березня поточного року вікові надбавки були проіндексовані на 14%:
громадяни віком від 80 років отримують виплату у розмірі 579 гривень;
громадяни у віці від 75 до 80 років — у розмірі 456 гривень.