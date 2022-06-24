Нацполіція у Києві арештувала будівлю «Росатому» вартістю 60 млн грн — Finance.ua

Нацполіція у Києві арештувала будівлю «Росатому» вартістю 60 млн грн
На столичному Подолі співробітники Національної поліції арештували будівлю, яка належить російській корпорації «Росатом». Вартість нерухомості площею майже 1 тис. квадратних метрів становить 60 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
«Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива — акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації „Росатом“ держави-агресора, має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі», — сказано в повідомленні.
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Арештоване майно планується передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Нагадаємо, 22 червня в Офісі генпрокурора повідомили, що в управління АРМА передано майна російських підприємств, що фінансують війну проти України, на суму 65 млн грн.
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