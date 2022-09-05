Нацполіція арештувала майно російських та білоруських підприємств на 400 мільйонів гривень — Finance.ua

Нацполіція арештувала майно російських та білоруських підприємств на 400 мільйонів гривень Вчора 09:45 — Кримінал

Суд наклав арешт на понад 390 залізничних вагонів російських та білоруських підприємств загальною вартістю 400 мільйонів гривень.

Про це поінформувала Національна поліція України (НПУ) у Телеграмі

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«У ході досудового розслідування поліцейські виявили майно 8 російських та 2 білоруських підприємств. Йдеться про понад 390 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 400 мільйонів гривень. Наразі на виявлене майно російських та білоруських підприємств судом накладено арешт», — уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НПУ здійснюють оперативне супроводження у справі, розпочатій за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ.

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