Нацполіція арештувала майно російських та білоруських підприємств на 400 мільйонів гривень — Finance.ua

Нацполіція арештувала майно російських та білоруських підприємств на 400 мільйонів гривень
Суд наклав арешт на понад 390 залізничних вагонів російських та білоруських підприємств загальною вартістю 400 мільйонів гривень.
Про це поінформувала Національна поліція України (НПУ) у Телеграмі.
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«У ході досудового розслідування поліцейські виявили майно 8 російських та 2 білоруських підприємств. Йдеться про понад 390 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 400 мільйонів гривень. Наразі на виявлене майно російських та білоруських підприємств судом накладено арешт», — уточнюється у повідомленні.
Зазначається, що співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НПУ здійснюють оперативне супроводження у справі, розпочатій за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ.
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