Нацполіція арештувала майно російських та білоруських підприємств на 400 мільйонів гривень — Finance.ua
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Нацполіція арештувала майно російських та білоруських підприємств на 400 мільйонів гривень

Кримінал
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Суд наклав арешт на понад 390 залізничних вагонів російських та білоруських підприємств загальною вартістю 400 мільйонів гривень.
Про це поінформувала Національна поліція України (НПУ) у Телеграмі.
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«У ході досудового розслідування поліцейські виявили майно 8 російських та 2 білоруських підприємств. Йдеться про понад 390 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 400 мільйонів гривень. Наразі на виявлене майно російських та білоруських підприємств судом накладено арешт», — уточнюється у повідомленні.
Зазначається, що співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НПУ здійснюють оперативне супроводження у справі, розпочатій за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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