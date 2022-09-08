Нацкомісія відновлює планові перевірки енергокомпаній — Finance.ua

Нацкомісія відновлює планові перевірки енергокомпаній
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відновила планові перевірки компаній.
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
«Рішення про відновлення планових перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у цих сферах та ліцензійних умов регулятор закріпив у постанові, що була прийнята під час його засідання 6 вересня», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з упровадженням воєнного стану більшість заходів державного контролю була призупинена. Водночас НКРЕКП продовжувала фіксувати численні порушення енергокомпаніями правил, що регулюють їхню діяльність на ринках електроенергії та природного газу.
У НКРЕКП розраховують, що весь комплекс заходів державного контролю, включно з плановими перевірками, сприятиме забезпеченню сталого функціонування сектора енергетики та комунальних послуг, покращить рівень надання життєво необхідних послуг споживачам, в тому числі під час воєнного стану.
Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів надав право НКРЕКП протягом періоду воєнного стану проводити позапланові невиїзні перевірки, а в серпні — і планові.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною