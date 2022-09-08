Нацкомісія відновлює планові перевірки енергокомпаній — Finance.ua

Нацкомісія відновлює планові перевірки енергокомпаній Вчора 13:31 — Фондовий ринок

Нацкомісія відновлює планові перевірки енергокомпаній

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відновила планові перевірки компаній.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП

«Рішення про відновлення планових перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у цих сферах та ліцензійних умов регулятор закріпив у постанові, що була прийнята під час його засідання 6 вересня», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з упровадженням воєнного стану більшість заходів державного контролю була призупинена. Водночас НКРЕКП продовжувала фіксувати численні порушення енергокомпаніями правил, що регулюють їхню діяльність на ринках електроенергії та природного газу.

У НКРЕКП розраховують, що весь комплекс заходів державного контролю, включно з плановими перевірками, сприятиме забезпеченню сталого функціонування сектора енергетики та комунальних послуг, покращить рівень надання життєво необхідних послуг споживачам, в тому числі під час воєнного стану.

Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів надав право НКРЕКП протягом періоду воєнного стану проводити позапланові невиїзні перевірки, а в серпні — і планові.

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