Нацкомісія спростила доступ на ринок капіталу — Finance.ua

Нацкомісія спростила доступ на ринок капіталу Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Нацкомісія спростила доступ на ринок капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг, що відкриває перед учасниками ринку ширші можливості по залученню клієнтів за рахунок використання цифрових технологій ідентифікації та електронного обміну цифровими даними.

Мова йде про рішення НКЦПФР від 18.10.2022 року № 1254, яким внесені зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджене 11.03.2021 року рішенням № 176.

Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено. Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати електронну копію одного з документів, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг: е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, е-посвідки на постійне проживання чи е-посвідки на тимчасове проживання.

Нерезиденту необхідно надати фотографію з власним ідентифікаційним документом.

Зазначається, що було розширено перелік випадків, коли дозволяється застосовувати процедури спрощеної верифікації клієнтів.

Також була надана можливість залучати агентів — фізичних та юридичних осіб для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Серед інших важливих новацій — спрощення процедури належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку через можливість отримання кліринговою організацією ідентифікаційних даних вигодонабувачів від організатора торгівлі.

НКЦПФР очікує, що запроваджені зміни дозволять спростити та пришвидшити доступ фізичних та юридичних осіб на ринок капіталу.

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