Націоналізація російського майна відбуватиметься за новим законом — прем’єр — Finance.ua

Націоналізація російського майна відбуватиметься за новим законом — прем’єр

Вчора 15:31 — Казна та Політика

В умовах воєнного часу націоналізація майна громадян росії, а також українців, які публічно заперечують війну, відбуватиметься за новим законодавством. Наразі триває напрацювання підзаконних нормативних актів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в національному етері новин.

«Безумовно, механізми прописані в законі. Зараз буде підзаконна відповідна документація, є низка рішень, також нормативних актів РНБО, тобто всі ці речі тепер будуть відбуватись в умовах українського законодавства», — повідомив Шмигаль.

Він уточнив, що націоналізація майна громадян росії, а також українців, які публічно заперечують війну, відбуватиметься з урахуванням умов воєнного часу.

«Думаю, що ми будемо вже діяти згідно з новим законом і націоналізовувати це майно в умовах воєнного часу», — зазначив прем’єр.

Нагадаємо, 1 квітня Верховна Рада схвалила проєкт закону № 7169, який передбачає націоналізацію майна громадян росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну. За нього проголосували 305 парламентарів.

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