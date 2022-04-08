Націоналізація російського майна відбуватиметься за новим законом — прем’єр — Finance.ua
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Націоналізація російського майна відбуватиметься за новим законом — прем’єр

Вчора 15:31Казна та Політика
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В умовах воєнного часу націоналізація майна громадян росії, а також українців, які публічно заперечують війну, відбуватиметься за новим законодавством. Наразі триває напрацювання підзаконних нормативних актів.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в національному етері новин.
«Безумовно, механізми прописані в законі. Зараз буде підзаконна відповідна документація, є низка рішень, також нормативних актів РНБО, тобто всі ці речі тепер будуть відбуватись в умовах українського законодавства», — повідомив Шмигаль.
Він уточнив, що націоналізація майна громадян росії, а також українців, які публічно заперечують війну, відбуватиметься з урахуванням умов воєнного часу.
«Думаю, що ми будемо вже діяти згідно з новим законом і націоналізовувати це майно в умовах воєнного часу», — зазначив прем’єр.
Нагадаємо, 1 квітня Верховна Рада схвалила проєкт закону № 7169, який передбачає націоналізацію майна громадян росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну. За нього проголосували 305 парламентарів.
За матеріалами: hromadske.tv
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