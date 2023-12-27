Національний банк виставив на продаж три об'єкти нерухомості — Finance.ua

Національний банк виставив на продаж три об'єкти нерухомості Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Національний банк виставив на продаж три об'єкти нерухомості

Національний банк України виставив на повторні відкриті торги в електронній системі Прозорро. Продажі три об'єкти нерухомості.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

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Йдеться про активи, набуті НБУ у власність у рахунок погашення боргів за кредитами рефінансування, наданими банкам України.

Зокрема, промислові приміщення загальною площею 10 391,20 кв. м, у тому числі:

будівля літ. «А-2» загальною площею 1 363,50 кв. м;

будівля літ. «А'-2» загальною площею 1 610,70 кв. м;

будівля літ. «А-4» загальною площею 7 417,00 кв. м,

Вони розташовані за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63.

Запланована дата проведення аукціону — 3 січня 2024 року.

Детальний опис лотів та умови участі доступні за посиланням

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Довідка Finance.ua:

Нагадуємо, що раніше Національний банк створив окремий розділ на власному офіційному вебсайті, в якому зібрана вся актуальна інформація про активи НБУ, виставлені на продаж або заплановані для реалізації.

У цьому розділі, крім переліку майна, виставленого на продаж, можна дізнатися про його статус, переглянути опис, орієнтовну початкову ціну продажу, а також ознайомитися з фотоматеріалами.

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