Національний банк виставив на продаж три об'єкти нерухомості — Finance.ua
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Національний банк виставив на продаж три об'єкти нерухомості

Фондовий ринок
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Національний банк виставив на продаж три об'єкти нерухомості
Національний банк виставив на продаж три об'єкти нерухомості
Національний банк України виставив на повторні відкриті торги в електронній системі Прозорро. Продажі три об'єкти нерухомості.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
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Йдеться про активи, набуті НБУ у власність у рахунок погашення боргів за кредитами рефінансування, наданими банкам України.
Зокрема, промислові приміщення загальною площею 10 391,20 кв. м, у тому числі:
  • будівля літ. «А-2» загальною площею 1 363,50 кв. м;
  • будівля літ. «А'-2» загальною площею 1 610,70 кв. м;
  • будівля літ. «А-4» загальною площею 7 417,00 кв. м,
Вони розташовані за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63.
Запланована дата проведення аукціону — 3 січня 2024 року.
Детальний опис лотів та умови участі доступні за посиланням.
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Довідка Finance.ua:

Нагадуємо, що раніше Національний банк створив окремий розділ на власному офіційному вебсайті, в якому зібрана вся актуальна інформація про активи НБУ, виставлені на продаж або заплановані для реалізації.
У цьому розділі, крім переліку майна, виставленого на продаж, можна дізнатися про його статус, переглянути опис, орієнтовну початкову ціну продажу, а також ознайомитися з фотоматеріалами.

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За матеріалами:
Finance.ua
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