Національний банк Грузії запустить пілотний проєкт цифрового ларі — Finance.ua

Національний банк Грузії запустить пілотний проєкт цифрового ларі Сьогодні 05:02 — Криптовалюта

Національний банк Грузії запустить пілотний проєкт цифрового ларі

Національний банк Грузії (НБГ) в першій половині поточного року планує запустити пілотний проект з тестування цифрового ларі за участю потенційних партнерів. Результати пілоту будуть використані для подальшого вивчення цифрового ларі.

Центральний банк прийме рішення про продовження або припинення проекту на основі результатів тестування. Фінальний документ буде опублікований в першій половині 2023 року, після чого з партнером-переможцем буде обговорено графік впровадження.

«На першому етапі це буде досить обмежена пілотна версія. На цій основі буде оцінено технічні характеристики „цифрового ларі“», — пояснив заступник губернатора Папуна Лежава в інтерв’ю телеканалу «Руставі 2».

Раніше фінансовий регулятор уже повідомляв про плани запуску цифрового ларі. Спочатку пілот мав відбутися у 2022 році, але потім терміни було перенесено на 2023 рік. Передбачалося, що цифрова версія грузинської нацвалюти стане дешевшою, захищенішою і швидшою. Крім того, використовувати цифровий ларі можна буде цілодобово і без доступу до інтернету.

Уперше про можливість запуску цифрової версії національної валюти (CBDC) ЦБ Грузії заговорив навесні 2021 року. Цифрова валюта Грузії повинна буде підтримувати смарт-контракти, офлайн-платежі, виплати за відсотками, операційні ліміти, а також збір статистичних даних. Однак регулятор вважає важливим спочатку забезпечити надійне управління ризиками.

cryptomisto За матеріалами:

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