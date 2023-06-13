Нацбанк зобов'язав банки приймати мокрі гривні без комісій — Finance.ua

Нацбанк зобов'язав банки приймати мокрі гривні без комісій Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Нацбанк зобов'язав банки приймати мокрі гривні без комісій

Національний банк зобов’язав банки приймати та обмінювати мокрі гривні безкоштовно.

Про це йдеться у листі регулятора № 50−0007/40 722 від 9 червня 2023 року, повідомляє Фінансовий клуб.

«У зв’язку з техногенно-екологічною та надзвичайною ситуацією через підрив російськими військами Каховської ГЕС фізичні особи та суб'єкти господарювання можуть мати готівку національної валюти України, яка стала непридатною для використання внаслідок підтоплення приміщень», — йдеться в постанові НБУ.

Як зазначив регулятор, надавачі платіжних послуг зобов’язані за зверненням фізичних осіб та суб'єктів господарювання безкоштовно здійснювати приймання готівки національної валюти, яка не придатна для обігу внаслідок підтоплення, для обміну та/або зараховувати на рахунки.

Такі банкноти надавачі платіжних послуг мають приймати як зношені банкноти/монети. Надавачі платіжних послуг мають забезпечити передавання таких зношених банкнот/монет до банків/уповноважених банків, які передаватимуть до Національного банку в установленому порядку.

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Банк зобов’язаний протягом операційного часу (у післяопераційний час), зокрема, без будь-яких обмежень за сумою та безкоштовно обмінювати фізичним та юридичним особам не придатні до обігу платіжні банкноти і монети національної валюти на придатні.

Такий обмін готівки банк здійснює безпосередньо під час приймання готівки без відображення в бухгалтерському обліку, якщо справжність та платіжність банкнот (монет) не викликає сумніву.

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Також банки мають право, а уповноважені банки зобов’язані приймати від фізичних та юридичних осіб для дослідження банкноти, які значно пошкоджені, унаслідок дії хімічних речовин, води, вогню та/або мають свічення під дією ультрафіолетових променів, деструкцію та обвуглення паперу на окремих ділянках або по всій площі банкноти, і площа яких під час приймання та оброблення може стати меншою, ніж 55% початкової площі банкноти, або внаслідок чого створилася цілісна група пошкоджених банкнот, яку неможливо розділити.

Пред’явнику банкнот не рекомендується самостійно порушувати цілісності групи склеєних банкнот, якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їх склеювання.

Національний банк наголошує, що банки, які приєднано до ЄДБО2, для отримання та здавання готівки (придатної, невідсортованої та не придатної до обігу) банку (філії, відділення) мають надсилати до Національного банку засобами програмного комплексу «Автоматизація оброблення заявок банків на видачу готівки, вивезення придатних і не придатних до обігу банкнот і монет» заявки на видачу готівки, вивезення придатних і не придатних до обігу банкнот і монет за підписом уповноваженої особи банку (філії банку, яка має окремий код банку) з розподілом сум у розрізі номіналів.

НБУ нагадав, що, відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про Національний банк України», зношені і пошкоджені грошові знаки України приймаються й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Національним банком та банками України без обмежень щодо сум та строків такої заміни.

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