Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $970 мільйонів — Finance.ua

Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $970 мільйонів Вчора 11:48 — Валюта

Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $970 мільйонів

Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 969,8 млн дол., а купив 7,6 млн дол. США.

Про це свідчать дані НБУ

Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 4 по 8 липня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 969,8 млн дол. США. При цьому регулятор купив 7,6 млн дол.

Загалом із початку 2022 року Нацбанк купив 1,862 млрд дол. і 110,97 млн євро та продав 14,111 млрд дол. і 1,789 млрд євро.

Нагадаємо, у 2021 році Нацбанк купив на міжбанку 3,691 млрд дол., продав — 1,276 млрд дол. У 2020 році Національний банк купив 4,929 млрд дол., продав — 3,891 млрд дол.

Укрінформ За матеріалами:

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