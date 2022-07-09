Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $970 мільйонів — Finance.ua
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Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $970 мільйонів

Валюта
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Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $970 мільйонів
Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $970 мільйонів
Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 969,8 млн дол., а купив 7,6 млн дол. США.
Про це свідчать дані НБУ.
Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 4 по 8 липня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 969,8 млн дол. США. При цьому регулятор купив 7,6 млн дол.

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Загалом із початку 2022 року Нацбанк купив 1,862 млрд дол. і 110,97 млн євро та продав 14,111 млрд дол. і 1,789 млрд євро.
Нагадаємо, у 2021 році Нацбанк купив на міжбанку 3,691 млрд дол., продав — 1,276 млрд дол. У 2020 році Національний банк купив 4,929 млрд дол., продав — 3,891 млрд дол.

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За матеріалами:
Укрінформ
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