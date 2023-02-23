Нацбанк відновив продаж нумізматичної продукції онлайн — Finance.ua
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Нацбанк відновив продаж нумізматичної продукції онлайн

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Нацбанк відновив продаж нумізматичної продукції онлайн
Нацбанк відновив продаж нумізматичної продукції онлайн
Національний банк України відновив роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції в тестовому режимі.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
«Ми відновлюємо роботу нашого інтернет-магазину нумізматичної продукції. Поки він працюватиме в тестовому режимі. Адже нам необхідно впевнитися, що всі налаштування діють коректно, і клієнти можуть повноцінно користуватися нашим ресурсом для придбання пам’ятних монет та сувенірної продукції», — сказано в повідомленні.
Уподовж березня фахівці Національного банку оцінюватимуть його функціональність під час реальних навантажень, додатково аналізуватимуть можливості поліпшення його роботи та в разі необхідності коригуватимуть роботу ресурсу.
За підсумками тестового періоду інтернет-магазин запрацює на повну потужність.
Протестувати роботу інтернет-магазину і замовити нумізматичну продукцію НБУ можна за посиланням.

Як оформити замовлення

Щоб оформити покупку, клієнту потрібно зареєструватися, потім — обрати продукцію та оплатити замовлення виключно в безготівковій формі платіжною карткою.
Доставлення замовлень по всій території України здійснюють дві поштові (логістичні) компанії — ТОВ «Нова Пошта» та АТ «Укрпошта».
На період дії воєнного стану та до прийняття окремого рішення Національного банку видача замовлень у пункті самовивезення інтернет-магазину (за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-А) не здійснюватиметься.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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