Нацбанк скасував банкам один із нормативів ліквідності — Finance.ua

Нацбанк скасував банкам один із нормативів ліквідності

Вчора 12:32 — Фондовий ринок

Національний банк скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6).

Рішення було ухвалене у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування або NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio).

Що це за норматив? Запровадження нормативу NSFR здійснювалося банками поетапно з грудня 2019 року згідно зі встановленим графіком.

Цей норматив ґрунтується на нормах європейського законодавства і Базельських рекомендаціях та визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

Оскільки запроваджений норматив NSFR є сучасним показником ліквідності, розрахунок якого базується не лише на статистичних даних, а й на реальних обсягах наявного та необхідного стабільного фінансування, Національний банк не вбачає практичної доцільності у подальшому збереженні нормативу Н6.

Довідка Finance.ua:

Норматив NSFR стимулює банки покладатися на стабільніші та довгостроковіші джерела фондування, зменшуючи залежність від короткострокового фінансування;

це дає змогу збалансувати їх активи та пасиви за строками погашення і сприяє зниженню одного із системних ризиків для фінансової стабільності, пов’язаного з короткостроковістю фондування банків.

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