Нацбанк Швейцарії підвищив ставку вперше за 15 років — Finance.ua
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Нацбанк Швейцарії підвищив ставку вперше за 15 років

Вчора 05:15Кредит&Депозит
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Нацбанк Швейцарії підвищив ставку вперше за 15 роківНацбанк Швейцарії підвищив ставку вперше за 15 років
Швейцарський національний банк ухвалив рішення підвищити ставку за депозитами вперше з вересня 2007 року.
Про це свідчить повідомлення на сайті SNB.
Ставку підвищено на 50 базисних пунктів і зараз вона становить мінус 0,25% річних.
Попередній рівень ставки (мінус 0,75% річних) тримався з 2015 року.
«Метою жорсткості монетарної політики є запобігання поширенню інфляції на товари та послуги у Швейцарії. Не можна виключати, що в найближчому майбутньому буде потрібно подальше підвищення ставки SNB для стабілізації інфляції в діапазоні, що забезпечує цінову стабільність у середньостроковій перспективі», — наголошується в заяві регулятора.
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Своєю чергою Банк Англії за підсумками червневого засідання ухвалив рішення підвищити базову процентну ставку до 1,25% з 1%, як і очікувала більшість аналітиків та економістів.
Таким чином, ставку піднято за підсумками п’ятого засідання поспіль, чого не спостерігалося жодного разу за більш ніж 300-річну історію британського регулятора, у підсумку вона знаходиться на максимальному рівні з 2009 року.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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