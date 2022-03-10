Нацбанк розпочав емісійне фінансування держбюджету — Finance.ua

Нацбанк розпочав емісійне фінансування держбюджету

Нацбанк розпочав емісійне фінансування держбюджету

Національний банк викупив військові облігації на 20 млрд грн і за необхідності продовжить фінансувати критичні видатки уряду в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України в умовах воєнного стану та з огляду на потребу в фінансуванні Збройних Сил України для протидії військовій агресії Росії з 8 березня 2022 року може надавати підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду на первинному ринку», — сказано в повідомленні.

Водночас Національний банк фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах. Такий підхід дасть змогу мінімізувати ризики високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності й сприятиме швидшому відновленню ринкових засад функціонування економіки та фінансових ринків у післявоєнний час.

З огляду на це Правління Національного банку України 8 березня 2022 року ухвалило рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн. Ця сума становить близько 1,3% від загальної суми видатків державного бюджету України, передбаченої на 2022 рік.

Сьогодні підтримка з боку Національного банку не є виключним чи головним джерелом фінансування видатків уряду. Попри військові дії, українські підприємства продовжують сплачувати податки, а громадяни перераховують значні суми на підтримку армії. Масштабну військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні надають міжнародні партнери.

Доцільність подальших операцій із фінансування критичних видатків уряду визначатиметься окремими рішеннями Національного банку. Враховуватимуться перебіг військових дій, соціально-економічний розвиток в Україні, ситуація на фінансових ринках та в державних фінансах, а також можливості наповнення державного бюджету з інших джерел.

Надання кредитів державі з боку Національного банку є тимчасовим заходом в умовах воєнного стану. Після завершення війни і повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету.

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