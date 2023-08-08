Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства

Фондовий ринок
162
Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства
Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства
Національний банк України оголосив про проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку ¾.
Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.
«План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків і небанківських установ», — наголошується в повідомленні регулятора.
Читайте також
Згідно з повідомленням, виїзна перевірка А-Банку відбудеться в третьому кварталі цього року, а Банку ¾ — у четвертому.
Із небанківських установ у третьому кварталі виїзну перевірку буде проведено в «Укрпошті» та ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», а в IV кварталі - у ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ТОВ «ФК «ЕВО».
Читайте також
«Відновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулося у зв’язку зі скасуванням на всій території України карантину», — уточнили в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.