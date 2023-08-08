Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства — Finance.ua

Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства
Національний банк України оголосив про проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку ¾.
Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.
«План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків і небанківських установ», — наголошується в повідомленні регулятора.
Згідно з повідомленням, виїзна перевірка А-Банку відбудеться в третьому кварталі цього року, а Банку ¾ — у четвертому.
Із небанківських установ у третьому кварталі виїзну перевірку буде проведено в «Укрпошті» та ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», а в IV кварталі - у ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ТОВ «ФК «ЕВО».
«Відновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулося у зв’язку зі скасуванням на всій території України карантину», — уточнили в НБУ.
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