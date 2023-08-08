Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства — Finance.ua

Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства Сьогодні 10:34 — Фондовий ринок

Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства

Національний банк України оголосив про проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку ¾

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

«План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків і небанківських установ», — наголошується в повідомленні регулятора.

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Згідно з повідомленням, виїзна перевірка А-Банку відбудеться в третьому кварталі цього року, а Банку ¾ — у четвертому.

Із небанківських установ у третьому кварталі виїзну перевірку буде проведено в «Укрпошті» та ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», а в IV кварталі - у ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ТОВ «ФК «ЕВО».

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«Відновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулося у зв’язку зі скасуванням на всій території України карантину», — уточнили в НБУ.

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