Нацбанк пропонує націоналізувати активи Сбєрбанку та Промінвестбанку в Україні — Finance.ua
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Нацбанк пропонує націоналізувати активи Сбєрбанку та Промінвестбанку в Україні

Вчора 19:16Казна та Політика
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Нацбанк пропонує націоналізувати активи Сбєрбанку та Промінвестбанку в УкраїніНацбанк пропонує націоналізувати активи Сбєрбанку та Промінвестбанку в Україні
Національний банк України запропонував уряду націоналізувати активи виведених з ринку «дочок» російських державних банків.
Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв’ю ЕП.
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«11 березня Нацбанк направив в Кабінет міністрів листа, в якому запропонував примусово вилучити фінансові активи Сбєрбанку росії та Промінвестбанку», — повідомив він.
За розрахунками НБУ, у разі націоналізації активів цих банків у дохід держави може надійти близько 26 млрд грн. Це активи у формі коштів, ОВДП та депозитних сертифікатів.
Водночас Шевченко підкреслив, що вкладники цих банків безумовно мають отримати виплати в межах гарантованої державою суми (200 тис грн на момент, коли банки виводилися з ринку).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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