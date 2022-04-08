Нацбанк пропонує націоналізувати активи Сбєрбанку та Промінвестбанку в Україні — Finance.ua

Нацбанк пропонує націоналізувати активи Сбєрбанку та Промінвестбанку в Україні

Вчора 19:16 — Казна та Політика

Нацбанк пропонує націоналізувати активи Сбєрбанку та Промінвестбанку в Україні

Національний банк України запропонував уряду націоналізувати активи виведених з ринку «дочок» російських державних банків.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв’ю ЕП.

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«11 березня Нацбанк направив в Кабінет міністрів листа, в якому запропонував примусово вилучити фінансові активи Сбєрбанку росії та Промінвестбанку», — повідомив він.

За розрахунками НБУ, у разі націоналізації активів цих банків у дохід держави може надійти близько 26 млрд грн. Це активи у формі коштів, ОВДП та депозитних сертифікатів.

Водночас Шевченко підкреслив, що вкладники цих банків безумовно мають отримати виплати в межах гарантованої державою суми (200 тис грн на момент, коли банки виводилися з ринку).

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