Нацбанк повідомив офіційний курс гривні на понеділок — Finance.ua

Нацбанк повідомив офіційний курс гривні на понеділок

Вчора 17:35 — Валюта

Національний банк зберіг офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

У попередній торговий день НБУ зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 15-17 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

1 фунт стерлінгів 38,1425 1 долар США 29,2549 1 швейцарський франк 31,2887 10 єн 2,3145 10 російських рублів 3,5989 1 євро 31,8235

Нагадаємо, раніше у НБУ розповіли , що регулятор хоче відмовитися від фіксованого курсу долара, тому згодом поступово повертатиметься до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням.

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