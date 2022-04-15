Нацбанк повідомив офіційний курс гривні на понеділок — Finance.ua

Нацбанк повідомив офіційний курс гривні на понеділок
Національний банк зберіг офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
У попередній торговий день НБУ зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 15-17 квітня, на рівні 29,2549 UAH/USD.
Офіційні курси гривні до іноземних валют:
|1 фунт стерлінгів
|38,1425
|1 долар США
|29,2549
|1 швейцарський франк
|31,2887
|10 єн
|2,3145
|10 російських рублів
|3,5989
|1 євро
|31,8235
Нагадаємо, раніше у НБУ розповіли, що регулятор хоче відмовитися від фіксованого курсу долара, тому згодом поступово повертатиметься до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням.
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