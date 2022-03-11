Нацбанк попереджає про фейкові електронні листи з проханням надсилати допомогу на криптогаманці — Finance.ua
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Нацбанк попереджає про фейкові електронні листи з проханням надсилати допомогу на криптогаманці

11.03.2022, 17:10Фінтех і Картки
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Національний банк України попереджає про фейкові електронні листи від імені Нацбанку з проханням допомогти українському народу та українській армії під час воєнного стану.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зазначається, що такі фейкові листи містять посилання на криптогаманці зловмисників.
Нацбанк закликає громадян бути пильними та обережними в інформаційному просторі та наголошує, що не надсилає громадянам листи засобами електронної пошти.
Регулятор пояснив, що вся інформація щодо фінансової допомоги на підтримку Збройних сил України та на гуманітарні цілі публікується виключно офіційними каналами Національного банку — на сторінках офіційного сайту та соціальних мереж НБУ.
Кошти акумулюються на мультивалютних рахунках, які Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України та для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.
Ці мультивалютні рахунки можуть використовуватись для зарахування благодійної допомоги як з України, так і з-за кордону. Водночас, жодного криптогаманця Національний банк не відкривав взагалі.
За матеріалами: Finance.UA
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