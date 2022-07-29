Нацбанк перевіряє зв'язки найбільших українських фінансових компаній з рф — Finance.ua

Нацбанк перевіряє зв'язки найбільших українських фінансових компаній з рф Вчора 10:30 — Кримінал

Нацбанк перевіряє зв'язки найбільших українських фінансових компаній з рф

У Національному банку України перевіряють низку великих фінансових компаній, які надають українцям послуги беззаставного експрес-кредитування, на предмет зв’язків з бізнесом і ринком росії.

Про це повідомило джерело, яке взяло участь у перших робочих зустрічах НБУ з цього питання, пише Бізнес Цензор

За його словами, деякі українські фінкомпанії, які видають швидкі кредити, також ведуть активну діяльність на території країни-агресора. У зв’язку з цим Національний банк України готує заходи щодо протидії та блокування діяльності таких компаній-колаборантів.

Представники регулятора не лише визначають масштаби проблеми, а й виробляють заходи протидії, серед яких — застосування персональних санкцій та притягнення до відповідальності засновників та керівників.

Співрозмовник Цензора заявив, що ці компанії через зв’язки з рф можуть повторити долю банків, що потрапили під дію, з російським капіталом. Йдеться про Промінвестбанк, Сбербанк, Форвард Банк і Альфа-Банк

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«До останнього часу в контексті українських санкцій проти рф та її бізнесу на території України на фінансові компанії звертали мало уваги. Але зібрані на сьогодні дані свідчать про наявність прямих і ретельно замаскованих непрямих зв’язків українських фінансових компаній з капіталом та ринком рф. Все це стане предметом ретельного вивчення та основою для вжиття відповідних заходів», — розповів співрозмовник редакції.

Джерело запевняє, що деякі з фінансових компаній, що працюють в Україні в експрес-кредитуванні зберігають пряму присутність на ринку країни-агресора, а інші приховують її через міжнародні холдингові компанії або непрямі зв’язки.

«Вони простежуються лише на рівні операцій, капіталу і навіть родинних зв’язків бенефіціарів у рф. Тому ще одним горизонтом перевірки стане походження капіталу цих „фінок“: крім санкцій через зв’язок з рф може загрожувати відповідальність за легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом», — розкрило деталі джерело.

Нагадаємо, до прийняття «спліту» у 2020, коли регулятором ринку мікрофінансових компаній став Нацбанк, фінансові компанії не звітували про походження грошей перед попереднім регулятором в особі Нацфінпослуг, або це відбувалося суто формально, оскільки раніше українське законодавство не вимагало ретельного вивчення джерел та чистоти капіталу в небанківському фінансовому секторі.

У ситуації, що склалася, за словами співрозмовника, регулятор насамперед перевірятиме найбільших учасників ринку мікрокредитування — адже саме їхні операції та доходи нараховують сотні мільйонів гривень. Аналогічна робота буде проведена з іншими операторами ринку мікропозик.

«Цю проблему не можна ігнорувати, оскільки доходи таких компаній можуть спрямовуватись на фінансування підривної діяльності та диверсійних мереж країни-агресора в нашій країні. Крім того, ми отримуємо сигнали від військових, що колекторські служби компаній із мікрокредитування тероризують наших воїнів агресивним стягненням боргів і навіть погрозами близьким та родичам. Це може бути розцінено як інформаційно-психологічні операції ворога для деморалізації наших захисників — це значно серйозніше, ніж просте порушення прав споживачів фінпослуг у мирний час», — розповів про ризики діяльності компаній-колаборантів співрозмовник.

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