Нацбанк перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Нацбанк перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень

Вчора 17:18Казна та Політика
178
Нацбанк перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривеньНацбанк перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень
Національний банк України перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень. На спецрахунку залишилося ще 16 млн.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Спецрахунок для допомоги армії

За даними Нацбанку, станом на сьогодні залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 16 млн грн.
«Загалом НБУ вже перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
Там також розповіли, що дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано 14,8 млрд грн в еквіваленті. Понад 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Рахунок для гуманітарних потреб

На сьогодні залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 321 млн грн.
За даними прес-служби, Міністерство соціальної політики України вже перерахувало з нього майже 80 млн грн на допомогу постраждалим від збройної агресії рф.

Як допомогти українській армії

За матеріалами: РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.