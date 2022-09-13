Нацбанк надав готівки банкам ще на $173 млн — Finance.ua

Нацбанк надав готівки банкам ще на $173 млн Вчора 10:15 — Валюта

Нацбанк надав готівки банкам ще на $173 млн

Національний банк вдруге провів операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою. Вперше НБУ обміняв банківську безготівкову валюту на готівку 7 вересня. Тоді банки отримали майже $100 млн готівки.

У понеділок, 12 вересня, НБУ здійснив одразу дві операції з системно-важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову. У межах першої він запропонував банкам 100 млн дол. США, другої — 100 млн євро.

Результати операцій:

з обміну доларів США — участь взяли 11 із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума;

з обміну євро: участь взяли 7 банків із 14 системно важливих. У результаті вони обміняли 72 млн євро.

«Отже, найближчими днями банки поповнять каси додатковою готівковою валютою, щоб задовольнити попит своїх клієнтів», — повідомили в НБУ.

Для чого це потрібно

Відповідні операції дадуть змогу вирішити проблему з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка пов’язана з певними логістичними складнощами при поставці готівкової валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни.

Менший попит банків на готівкові євро порівняно з запропонованим Національним банком обсягом вже свідчить про поступове вирішення такої проблеми.

«Підкріплення Національним банком кас банків готівковою валютою жодним чином не впливає на міжнародні резерви України», — додали в Нацбанку.

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