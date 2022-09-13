Нацбанк надав готівки банкам ще на $173 млн — Finance.ua
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Нацбанк надав готівки банкам ще на $173 млн

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Нацбанк надав готівки банкам ще на $173 млн
Нацбанк надав готівки банкам ще на $173 млн
Національний банк вдруге провів операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою. Вперше НБУ обміняв банківську безготівкову валюту на готівку 7 вересня. Тоді банки отримали майже $100 млн готівки.
У понеділок, 12 вересня, НБУ здійснив одразу дві операції з системно-важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову. У межах першої він запропонував банкам 100 млн дол. США, другої — 100 млн євро.
Результати операцій:
  • з обміну доларів США — участь взяли 11 із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума;
  • з обміну євро: участь взяли 7 банків із 14 системно важливих. У результаті вони обміняли 72 млн євро.
«Отже, найближчими днями банки поповнять каси додатковою готівковою валютою, щоб задовольнити попит своїх клієнтів», — повідомили в НБУ.

Для чого це потрібно

Відповідні операції дадуть змогу вирішити проблему з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка пов’язана з певними логістичними складнощами при поставці готівкової валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни.
Менший попит банків на готівкові євро порівняно з запропонованим Національним банком обсягом вже свідчить про поступове вирішення такої проблеми.
«Підкріплення Національним банком кас банків готівковою валютою жодним чином не впливає на міжнародні резерви України», — додали в Нацбанку.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Finance.ua
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