Нацбанк готується ослабити обмеження на обіг валюти — Finance.ua

Нацбанк готується ослабити обмеження на обіг валюти

Вчора 16:17 — Валюта

Нацбанк готується ослабити обмеження на обіг валюти

Національний банк фіксує покращення ситуації на валютному ринку, зокрема скороченння спреду, і готується незабаром розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій.

Про це очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю ЕП.

«Ми в щоденному режимі отримуємо показники з ринку і розуміємо, що сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на чорному ринку не така, якою була на початку війни. Вона почала досить суттєво звужуватися», — розповів він.

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Так, якщо на початку війни в обмінниках спостерігався курс на рівні близько 40 грн за долар, то наразі середній курс по готівковому ринку коливається на рівні 31,63-32,05 грн. «Це не дуже широкий спред, і це нас тішить», — додав Шевченко.

Внаслідок цього регулятор незабаром планує розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій. Хоча, зауважив очільник НБУ, частково послаблення вже є — розширення переліку транскордонних переказів для волонтерів, скорочення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Проте, запевнив він, на цьому НБУ не зупиниться: «Ми хочемо пом’якшувати наші обмеження, зважаючи на стабільну роботу банківської системи».

Як наголосив голова регулятора, ввести обмеження досить легко, але скасовувати їх треба поступово. В умовах воєнного стану можливо саме поетапно послаблювати обмеження.

«Для нас головне, що банківська система ліквідна, що вона працює. Тепер треба поступово повертати весь обсяг притаманних їй функцій», — резюмував він.

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