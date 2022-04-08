Нацбанк готується ослабити обмеження на обіг валюти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Нацбанк готується ослабити обмеження на обіг валюти

Вчора 16:17Валюта
918
Нацбанк готується ослабити обмеження на обіг валютиНацбанк готується ослабити обмеження на обіг валюти
Національний банк фіксує покращення ситуації на валютному ринку, зокрема скороченння спреду, і готується незабаром розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій.
Про це очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю ЕП.
«Ми в щоденному режимі отримуємо показники з ринку і розуміємо, що сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на чорному ринку не така, якою була на початку війни. Вона почала досить суттєво звужуватися», — розповів він.
Читайте також
Так, якщо на початку війни в обмінниках спостерігався курс на рівні близько 40 грн за долар, то наразі середній курс по готівковому ринку коливається на рівні 31,63-32,05 грн. «Це не дуже широкий спред, і це нас тішить», — додав Шевченко.
Внаслідок цього регулятор незабаром планує розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій. Хоча, зауважив очільник НБУ, частково послаблення вже є — розширення переліку транскордонних переказів для волонтерів, скорочення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями.
Проте, запевнив він, на цьому НБУ не зупиниться: «Ми хочемо пом’якшувати наші обмеження, зважаючи на стабільну роботу банківської системи».
Як наголосив голова регулятора, ввести обмеження досить легко, але скасовувати їх треба поступово. В умовах воєнного стану можливо саме поетапно послаблювати обмеження.
«Для нас головне, що банківська система ліквідна, що вона працює. Тепер треба поступово повертати весь обсяг притаманних їй функцій», — резюмував він.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.