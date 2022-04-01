Нацбанк хоче скасувати ліміт на зняття готівки — Finance.ua

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Нацбанк хоче скасувати ліміт на зняття готівки

Вчора 09:17Особисті фінанси
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Нацбанк хоче скасувати ліміт на зняття готівкиНацбанк хоче скасувати ліміт на зняття готівки
Національний банк розглядає можливість скасування обмежень на зняття готівкової гривні з банківських рахунків українців.
Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
«Враховуючи те, що з гривнею у нас все нормально, Національний банк вже думає над тим, щоб зняти ліміт щодо зняття готівкових коштів у гривні», — заявив Олексій Лупін.
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В перший день війни НБУ обмежив зняття готівки з рахунку — до 100 тис. грн на день.
До такого кроку НБУ може перейти, враховуючи позитивні дані.
«Ця криза на відміну від інших не супроводжувалася відтоком коштів фізичних осіб з банківської системи. Ми спостерігали невеликі відтоки на самому початку воєнних дій — наприкінці лютого. Але з початку березня кошти фізосіб в гривні збільшилися на 43 млрд грн і з початку року — на 45 млрд грн. Залишки в гривні збільшуються», — запевняє пан Лупін.
Лише відтік валюти з карткових рахунків не зупиняється. «В іноземній валюті є невелике зменшення: з початку року — на $920 млн, з початку березня — $114 млн. Це, мабуть, переважно витрати наших біженців за кордоном», — вважає представник НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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