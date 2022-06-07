Нацбанк фіксує зростання кількості вкладників у військові облігації — Finance.ua
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Нацбанк фіксує зростання кількості вкладників у військові облігації

Вчора 15:11Фондовий ринок
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Нацбанк фіксує зростання кількості вкладників у військові облігаціїНацбанк фіксує зростання кількості вкладників у військові облігації
За минулий тиждень кількість вкладників у військові облігації серед громадян та бізнесу зросла з 76 тис. до понад 83 тис.
Про це повідомляє Національний банк України.
«Міністерство фінансів України з початку повномасштабного нападу росії провело 42 аукціони з продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету майже 79 млрд грн, близько 215 млн дол. США та 229 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України», — йдеться в повідомленні.
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Минулого тижня кількість вкладників у військові ОВДП серед громадян та бізнесу України зросла з 76 тис. до більш як 83 тис. Станом на 6 червня 2022 року обсяг їхніх вкладень становить: більше 8,5 млрд грн (10,6% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні), близько 63,1 млн дол. США (29,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США) та майже 26,7 млн євро (11,8% від загального обсягу ОВДП у євро).
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Найбільший портфель військових ОВДП традиційно сконцентрований у банків — первинних дилерів.
У власності нерезидентів станом на 6 червня 2022 року є військових облігацій на 349,2 млн грн.
За матеріалами: Укрінформ
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