Нацбанк фіксує зростання кількості вкладників у військові облігації — Finance.ua

Нацбанк фіксує зростання кількості вкладників у військові облігації

Вчора 15:11 — Фондовий ринок

Нацбанк фіксує зростання кількості вкладників у військові облігації

За минулий тиждень кількість вкладників у військові облігації серед громадян та бізнесу зросла з 76 тис. до понад 83 тис.

«Міністерство фінансів України з початку повномасштабного нападу росії провело 42 аукціони з продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету майже 79 млрд грн, близько 215 млн дол. США та 229 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України», — йдеться в повідомленні.

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Минулого тижня кількість вкладників у військові ОВДП серед громадян та бізнесу України зросла з 76 тис. до більш як 83 тис. Станом на 6 червня 2022 року обсяг їхніх вкладень становить: більше 8,5 млрд грн (10,6% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні), близько 63,1 млн дол. США (29,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США) та майже 26,7 млн євро (11,8% від загального обсягу ОВДП у євро).

Найбільший портфель військових ОВДП традиційно сконцентрований у банків — первинних дилерів.

У власності нерезидентів станом на 6 червня 2022 року є військових облігацій на 349,2 млн грн.

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