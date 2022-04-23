Нацбанк дозволив страховим компаніям купувати валюту для виплат за кордоном — Finance.ua
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Нацбанк дозволив страховим компаніям купувати валюту для виплат за кордоном

Вчора 16:31Валюта
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Національний банк України розширив перелік винятків із заборони на транскордонні перекази для учасників страхового ринку.
Так, з 22 квітня 2022 року учасникам страхового ринку дозволено купувати іноземну валюту з метою перерахування коштів у валюті за такими видами страхування:
  • медичне страхування за кордоном (операції зі здійснення страхової виплати за договорами страхування осіб, що виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній- нерезидентів);
  • «Зелена картка» (операції Моторного (транспортного) страхового бюро України з оплати страхових платежів за договорами перестрахування та страхових виплат постраждалим чи вимог до компенсації таких виплат за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»).

Валютні операції: що доступно українцям під час війни

Наведені зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління НБУ від 22.04.2022 р. № 81 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18». Документ набирає чинності з 22 квітня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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