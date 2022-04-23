Нацбанк дозволив страховим компаніям купувати валюту для виплат за кордоном — Finance.ua

Нацбанк дозволив страховим компаніям купувати валюту для виплат за кордоном

Вчора 16:31 — Валюта

Національний банк України розширив перелік винятків із заборони на транскордонні перекази для учасників страхового ринку.

Так, з 22 квітня 2022 року учасникам страхового ринку дозволено купувати іноземну валюту з метою перерахування коштів у валюті за такими видами страхування:

медичне страхування за кордоном (операції зі здійснення страхової виплати за договорами страхування осіб, що виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній- нерезидентів);

«Зелена картка» (операції Моторного (транспортного) страхового бюро України з оплати страхових платежів за договорами перестрахування та страхових виплат постраждалим чи вимог до компенсації таких виплат за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»).

Наведені зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління НБУ від 22.04.2022 р. № 81 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18». Документ набирає чинності з 22 квітня 2022 року.

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