Набуло чинності скасування мит на імпорт усіх українських товарів до ЄС — Finance.ua

Набуло чинності скасування мит на імпорт усіх українських товарів до ЄС

Вчора 10:04 — Казна та Політика

без сплати мит. Скасування торговельних бар’єрів діятиме до 5 червня 2023 року, пише Від 4 червня українські виробники можуть постачати свої товари та продукцію до ЄвросоюзуСкасування торговельних бар’єрів діятиме до 5 червня 2023 року, пише dw.com

Євросоюз офіційно скасував на рік торговельні бар’єри на імпорт усіх українських товарів. Відповідне рішення Європарламенту та Ради ЄС у п’ятницю, 3 червня, оприлюднили в Офіційному журналі ЄС.

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Таким чином, від суботи, 4 червня, українські виробники можуть постачати свої товари та продукцію до країн-членів ЄС без сплати мит. Ідеться про скасування мит на ті українські промислові товари, на які вони ще діють, системи вхідних цін на фрукти та овочі, а також тарифних квот на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції. Крім того, блокується збір антидемпінгових мит, якщо вони будуть встановлені протягом дії нового регламенту.

Пом’якшити негативні економічні наслідки російської війни

«Російська неспровокована та невиправдана агресивна війна проти України з 24 лютого 2022 року має вкрай негативний вплив на спроможність України торгувати з рештою світу, як через руйнування виробничих потужностей, так і через недоступність значної частки засобів транспорту внаслідок закриття доступу до Чорного моря», — йдеться в оприлюдненому документі.

За таких «виняткових обставин» та з метою пом’якшити негативні економічні наслідки російської війни в Україні Брюссель вважає за необхідне розвивати більш тісні економічні зв’язки з Києвом, аби підтримати український народ та владу, зазначається в журналі.

«Цей безпрецедентний крок спрямований на підтримку економіки України, яка була суттєво ослаблена агресією з боку Росії», — заявила речниця Єврокомісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер.

Режим лібералізації торгівлі діятиме до 5 червня 2023 року.

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